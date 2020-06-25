Жена скандального актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, выиграла суд за поврежденный автомобиль

Софья Кругликова добилась от российских коммунальщиков компенсации в размере 120 тысяч рублей (около 46 тысяч гривен) за ущерб, нанесенный ее автомобилю упавшими с крыши дома сосульками.

Инцидент произошел еще прошлой зимой, когда машина Кругликовой марки Suzuki Vitara получила повреждения в результате падения наледи с крыши дома, под которым она была припаркована. Жена актера изначально потребовала компенсацию от коммунальщиков, однако ей отказали. После этого она обратилась в суд. Теперь Кругликова получит свои деньги за повреждения машины.

Напомним, 8 июня Ефремов врезался в фургон доставки еды на своей машине, находясь за рулем под воздействием алкоголя и наркотиков. В результате водитель грузовика скончался от полученных травм. Актера отправила под домашний арест, а суд по его делу продолжается до сих пор.

Аварию с участием Ефремова прокомментировал коллега актера Владимир Машков. Он назвал случившееся огромной трагедией.

«Произошла огромная трагедия. Для семьи потерпевшего, для самого Михаила Олеговича. И как ее будут переживать все участники, нам пока неизвестно. Но Миша — очень настоящий и честный человек. Я знаю, что он невероятно глубоко это переживает», - заявил худрук «Табакерки».

Он добавил, что алкоголизм – настоящий бич актерской среды. По его словам, с этой болезнью сталкиваются многие творческие люди.

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