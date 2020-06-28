В Украине могут ввести комендантский час в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране



Как передает Politeka.net, такое предложение сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на экстренном селекторном совещании, которое созвал президент Владимир Зеленский.



По словам премьера, нужно задействовать патрули и ограничить время работы ночных клубов.

"Глава правительства попросил мэров привлечь муниципальные патрули к работе с ведомствами для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; ограничить работу ночных клубов с 10 часов вечера поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт, а также улучшить информационную политику и помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работы", - сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Владимир Зеленский в свою очередь предупредил украинцев об ужесточении контроля за мерами безопасности.

Президент подчеркнул, что нужно наказывать нарушителей карантинных ограничений. В том числе, владельцев кафе и ресторанов, которые не следят за безопасностью.

Напомним, что количество новых случаев заражения сейчас фиксируется на уровне 900-1000 случаев в сутки по сравнению с 300-400 в мае. Кроме того, в три раза увеличилось количество тех, кого госпитализируют. В связи с этим в правительстве уже заявили о второй волне эпидемии, которая накрыла Украину и не исключают ужесточения карантинных мер в стране. Добавим, что в Украине установлен новый антирекорд по числу зараженных китайским вирусом. Цифра за сутки преодолела критическую отметку. Согласно официальной статистике Минздрава, за 26 июня в Украине было зафиксировано 1 109 новых случаев заболевания китайским вирусом. Эта цифра впервые превысила отметку в тысячу человек, а за последние сутки скончались 19 человек. Напомним, появились впечатляющие кадры с пляжей Одессы. Как сообщала Politeka, карантин официально усилили в Киевской области. Также Politeka писала, что в Харькове полиция устроила облаву на нарушителей карантина.



