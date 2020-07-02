"Когда будет порядок, когда люди начнут жить по-людски"

"Укрзалізниця" в очередной раз оскандалилась - пассажиров поезда залило водой

Так, 30 июня в вагоне поезда протекла крыша, в результате чего дождь обрушился прямо на пассажиров, сообщает Politeka.

Видео потопа разместил в Facebook житель Херсона Михаил Игнатенко: видно, как вода не просто капает внутри вагона, а буквально заливает его (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новость).

Пользователи сети возмущены увиденным:

"Зато у начальства зарплаты по миллиону", "Нет слов", "Зато цены на проезд подняли", "Какой классный кондиционер. А могли бы задохнуться от жары", "Ну просто смотришь , что творится в Украине и крик души. Когда будет порядок ,когда люди начнут жить по людски, и думаешь с такими воришками да никогда".

Ранее мы писали, что в Украине вводят четырехдневную рабочую неделю для некоторых сотрудников.

Как сообщили в пресс-службе «Укрзализныци», на сокращенную рабочую неделю будут переведены сотрудники региональных филиалов и инженерно-технические работники. Кроме этого, меньше будут работать те, кто является сотрудником центрального офиса.

При этом все сотрудники, которые работают по скользящему графику, продолжат работать в прежнем режиме. Не будут урезать рабочее время и тем, кто занят на ремонтных работах.

Как стало известно, решение о сокращении рабочей недели для компании стало вынужденным шагом. Это планировалось еще в апреле. В конце апреля сотрудников предупреждали о предстоящих трудностях.

Отмечается, что такой график точно сохранится до конца августа. Далее все будет зависеть от обстоятельств. Если экономика и грузовые перевозки будут восстановлены, то появится возможность вернуть людей на полноценную работу.

Добавим, что из-за пандемии тысячи украинцев потеряли работу. Состоянием на начало июня в Украине было зарегистрировано на 70% больше безработных, чем год назад. Несмотря на то, что карантин ослабили, экономике понадобится немало времени на восстановление.

Напомним, что в харьковских электричках рекордно взвинтили цены на проезд: известно о неприятных последствиях.

Также Politeka писала, что «Укрзализныця» резко изменила расписание поездов, есть неприятные нюансы: «Что за издевательство?».

А еще Politeka сообщала, что людям пришлось толпиться в переполненной электричке из Киева, фото: "Пламенный привет от работников ЖД".