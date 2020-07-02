Украинские подразделения в зоне ООС будут усилены американскими ПТРК Javelin



Об этом в интервью АрміяInform сообщил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

"Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, усилят «Джавелинами». Кроме того, при подготовке этой бригады к очередной ротации отработаем и применения беспилотников «Байрактар» с боевым поражением цели", - отметил военный.

По словам Хомчака, сейчас ВСУ больше внимания и времени уделяют подготовке войск к наступательным действиям.

"За 6 лет мы научились хорошо обороняться. А войско должно быть обученным и наступать днем и ночью, при любых погодных условиях. Такую задачу я поставил еще год назад. Ведь армия должна быть всесторонне подготовлена к разному развитию событий", - заявил начальник Генштаба.

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