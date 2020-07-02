В рамках "пивного челленджа" Харьковский бронетанковый завод показал украинцам  точность работы стабилизатора 125-мм пушки танка Т-80БВ

Соответствующий ролик был опубликован пользователем Владимиром Сусловцем в Facebook.

Суть челленджа заключается в том, чтобы незакрепленный бокал с пивом удержался и не пролился во время движения боевой машины.

Впервые подобную демонстрацию провели танкисты из Германии, которые управляли танком Leopard 2А4. Это видео спровоцировало появление нового челленджа.

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В сентябре 2019 года оружейники "Львовского бронетанкового завода" его повторили. В своем тесте оружейники из Харькова пошли дальше – кроме кружки с пивом на пушку установили бокал с коньяком. И оба тесты харьковский Т-80БВ прошел на отлично, продемонстрировав украинцам точность работы стабилизатора.

Видео показывает, что пушка Харьковского бронетанкового завода точно удерживает цель в движении и наводчик может ее уничтожить с первого выстрела в движении даже по бездорожью.

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