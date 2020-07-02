Активисты не желают мириться с реваншем антиукраинских сил
Об этом говорится на официальном портале Национального корпуса.
Отмечается, что сегодня, 2 июля, в столице Украины прошла многотысячная акция протеста против реванша антиукраинских сил.
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Как сообщили в Нацкорпусе, тысячи патриотов и активистов собрались на Софийской площади и отправились в СБУ и Минюст с требованием запретить деятельность кремлевских политических проектов – “ОПЗЖ” и “партия Шария”.
Руководство Национального корпуса уверенно, что из-за молчаливого согласия власти агенты Кремля, прикрываясь “мирной” риторикой, сегодня ведуть антигосударственную деятельность и работают на уничтожение Украины.
«Все эти люди, речь идет не только о Шария, а в первую очередь об их хозяевах – «ОПЗЖ», Медведчуке, – годами подрывают основы суверенитета и территориальной целостности страны. Они скупают все СМИ в нашей стране. Они летают в Москву к людям, которых Украина формально считает лидерами страны-агрессора. Они льют грязь на ветеранов войны, на Революцию Достоинства. Они уничтожают страну прямо сейчас. Что делает в этом плане полиция, Служба безопасности, прокуратура? – Ничего», – заявил во время акции лидер НК Андрей Белецкий и добавил, что силовики сегодня штампуют уголовные дела именно против активистов, которые пытаются остановить пророссийский реванш.
Участники многотысячного протеста передали в СБУ обращение с требованием проверки "ОПЗЖ" и "Партии Шария" и привлечь виновных к ответственности за госизмену.
«Националисты стали на защиту Украины в 2014-м – не допустим ватного реванша и сегодня. Это – наша земля, и мы ее не отдадим!», – резюмировали в Национальном корпусе по завершению акции.
Напомним, лидер Нацкорпусу Билецкий предупредил о новой волне деятельности антиукраинских сил
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Также Politeka писала, что Нацкорпус Билецкого устроил масштабную акцию против продажи земли