Активисты не желают мириться с реваншем антиукраинских сил

Об этом говорится на официальном портале Национального корпуса.

Отмечается, что сегодня, 2 июля, в столице Украины прошла многотысячная акция протеста против реванша антиукраинских сил.

Как сообщили в Нацкорпусе, тысячи патриотов и активистов собрались на Софийской площади и отправились в СБУ и Минюст с требованием запретить деятельность кремлевских политических проектов – “ОПЗЖ” и “партия Шария”.

Руководство Национального корпуса уверенно, что из-за молчаливого согласия власти агенты Кремля, прикрываясь “мирной” риторикой, сегодня ведуть антигосударственную деятельность и работают на уничтожение Украины.

«Все эти люди, речь идет не только о Шария, а в первую очередь об их хозяевах – «ОПЗЖ», Медведчуке, – годами подрывают основы суверенитета и территориальной целостности страны. Они скупают все СМИ в нашей стране. Они летают в Москву к людям, которых Украина формально считает лидерами страны-агрессора. Они льют грязь на ветеранов войны, на Революцию Достоинства. Они уничтожают страну прямо сейчас. Что делает в этом плане полиция, Служба безопасности, прокуратура? – Ничего», – заявил во время акции лидер НК Андрей Белецкий и добавил, что силовики сегодня штампуют уголовные дела именно против активистов, которые пытаются остановить пророссийский реванш.

Участники многотысячного протеста передали в СБУ обращение с требованием проверки "ОПЗЖ" и "Партии Шария" и привлечь виновных к ответственности за госизмену.

«Националисты стали на защиту Украины в 2014-м – не допустим ватного реванша и сегодня. Это – наша земля, и мы ее не отдадим!», – резюмировали в Национальном корпусе по завершению акции.

Напомним, лидер Нацкорпусу Билецкий предупредил о новой волне деятельности антиукраинских сил

Как сообщала Politeka, Нацкорпус помог детскому дому-интернату в Харькове, в котором обрушилась крыша

Также Politeka писала, что Нацкорпус Билецкого устроил масштабную акцию против продажи земли