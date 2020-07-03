Член Святого и Священного Синода Вселенского патриархата, митрополит Элпидофор заявил, что украинская церковь является матерью для церкви московской
Слова священнослужителя приводит "Укринформ".
По его словам, считать церковь в Москве матерью церкви Украины это "парадокс".
"В случае с украинской церковью по крайней мере парадоксальным и искривленным является утверждение любого о том, что церковь в Москве является матерью церкви Украины. Как раз наоборот. Московская церковь является дочерью украинской церкви, которая - украинская церковь - является дочерью Вселенского Патриархата", - отметил он.
Похудевший Ткач из "Квартал 95" сразил наповал новой внешностью, фото: "Просто супер!"
Русская Кардашьян показала свои необъятные "холмы" без белья: "Видок сзади очень хорош"
Домашняя Тина Кароль без макияжа сразила счастливым видом в саду: "Купается в любви"
Седокова сняла белье и показала, чем соблазняет молодого любовника: "Богиня"
Кроме того, митрополит уточнил, что не имеет значения, была ли Украина во времена крещения Киевской Руси поскольку географически это та же территория.
"Да, матерью для украинской церкви является церковь в Константинополе, а московской церкви является матерью церковь в Киеве", - подчеркнул он.
Ранее мы писали о том, что патриарх Кирилл освятил главный военный храм России. На это мероприятие президент России Владимир Путин не явился, хотя ранее собирался посетить церемонию.
Инициатором строительства культового сооружения в 2018 году стал министр обороны Сергей Шойгу. На его создание собрали около 3 миллиардов рублей пожертвований, еще 2 млрд и 950 млн выделили из бюджетов Москвы и Подмосковья соответственно.
Еще до своего открытия храм оказался в эпицентре скандала после того, как в нем обнаружили мозаику с портретами Путина и Шойгу. Вскоре ее убрали.
Напомним, Путина и Шойгу увековечили в храме.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
Также Politeka писала, что Чулпан Хаматова раскаялась в поддержке Путина из-за Донбасса.