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Член Святого и Священного Синода Вселенского патриархата, митрополит Элпидофор заявил, что украинская церковь является матерью для церкви московской

Слова священнослужителя приводит "Укринформ".

По его словам, считать церковь в Москве матерью церкви Украины это "парадокс".

"В случае с украинской церковью по крайней мере парадоксальным и искривленным является утверждение любого о том, что церковь в Москве является матерью церкви Украины. Как раз наоборот. Московская церковь является дочерью украинской церкви, которая - украинская церковь - является дочерью Вселенского Патриархата", - отметил он.

Кроме того, митрополит уточнил, что не имеет значения, была ли Украина во времена крещения Киевской Руси поскольку географически это та же территория.

"Да, матерью для украинской церкви является церковь в Константинополе, а московской церкви является матерью церковь в Киеве", - подчеркнул он.

Ранее мы писали о том, что патриарх Кирилл освятил главный военный храм России. На это мероприятие президент России Владимир Путин не явился, хотя ранее собирался посетить церемонию.

Инициатором строительства культового сооружения в 2018 году стал министр обороны Сергей Шойгу. На его создание собрали около 3 миллиардов рублей пожертвований, еще 2 млрд и 950 млн выделили из бюджетов Москвы и Подмосковья соответственно.

Еще до своего открытия храм оказался в эпицентре скандала после того, как в нем обнаружили мозаику с портретами Путина и Шойгу. Вскоре ее убрали.

Напомним, Путина и Шойгу увековечили в храме.

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