Российский поэт Андрей Орлов, известный как Орлуша, жестко выступил на стороне Украины в вооруженном конфликте на Донбассе

Российский политтехнолог Андрей Орлов, известный как поэт Орлуша, заявил в интервью Обозревателю, что после вторжения РФ в Украину выступил на стороне Киева, потому что понимает: "речь идет о преступлении".

"Вы считаете, что то, что я живу от Киева в 1200 км, значит, что у меня выключили мозг, совесть и ум? Я как человек, как и многие в мире (не только этнические украинцы), понимаю, что это неправильно и преступно", – отметил Орлуша.

По словам Орлуши, в Украине он оставил за свои концерты больше налогов, чем с него "получила налоговая служба России за последние пять лет".



"Во мне лично ноль украинской крови, но я тоже политический украинец."Украинец" для меня – это не только генетика, прописка или цвет паспорта, а еще и счастливое ощущение свободы и желание присоединиться к массе свободных людей, идущих в правильном направлении", – заметил поэт.

Также ранее сообщалось, что Российской Федерации придется извиняться за то, что они оккупировали Донбасс и напали на другие страны.

Такое мнение озвучил российский публицист Александр Невзоров. Он также заявил, что оккупация Россией территорий Украины, Молдовы и других соседних стран была фатальной ошибкой, которую нужно исправлять.

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