В некоторых регионах Украины фиксируются новые угрозы затопления

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в ГСЧС Украины. Спасатели отмечают, что сразу в нескольких областях наблюдается подъем уровня воды, который может привести к новым затоплениям.

Отмечается, что к затоплению могут привести погодные условия, а именно – мощные осадки, которые ожидаются в Карпатском регионе 7-8 июля.

Уровень воды поднимется:

на реках бассейнов Прута и Сирет,

в Закарпатской области,

в речках Ивано-Франковской области,

в реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская область).

Спасатели отмечают, что возле с. Лука во Львовской области есть вероятность повторного затопления тех самых объектов.

Особенно пострадают те регионы, где ожидаются сильные ливни. Они будут формировать склоновый сток, который и приведет к подтоплению пониженных мест. Кроме этого, есть риск образования в горах локальных селевых потоков и оползней.

В ГСЧС также сообщили, что 7-9 июля затопление будет происходить на р. Припять, а на реке Вижевка вода может подняться до приусадебных участков.

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