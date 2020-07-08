Украинка устроила для бойцов ВСУ комнаты отдыха в собственном доме

Историю Елены Мокренчук рассказали на "АрмияInform"



В 2014, когда боевые действия на Донбассе пребывали в особенно в горячей стадии у женщины возникла идея обустроить для защитников комнаты отдыха.

Острая необходимость также возникала из-за полевых грызунов в блиндажах. Военные нечасто рассказывают, как мыши покрывали стены и пол, словно ковер, и обгрызали пальцы спящим ребятам.

Бойцы ВСУ тогда могли в течение суток удовлетворить элементарную потребность в сне. А в скромных комнатах, обустроенных волонтерами, бойцы могли побыть в тишине, пообщаться с новыми людьми. Психологами для военных так же были волонтеры.

"Андрей Жук (погибший в 2016 году командир 3-го батальона 72-й бригады. – Ред.) когда спросил, зачем с утра до вечера нянчиться с каждым бойцом? Отвечаю: «Вы мне все, как сынки, а я всегда хотела иметь много детей». Говорит: «Так нас только в 3-м батальоне – 850!» Я ему: «О, как раз столько, сколько надо». Он тогда долго смеялся" – вспоминает Елена Мокренчук.

Ранее мы рассказывали об украинке Ольге Прищепе, которая уже четыре года обезвреживает мины врага на Донбассе.

Ольга никогда не имела дела с войском. Со столичного бухгалтера, которым работала много лет, она стала начальником медицинской службы в батальоне имени Джохара Дудаева.

Сейчас женщина − сапер и главный сержант инженерного взвода одной из бригад ВСУ.

Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.

Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.

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