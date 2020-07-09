Зафиксированы не только военные грузы с российской территории

РФ продолжает поставлять боевикам на территории Донецкой и Луганской областей вооружение, боеприпасы и другие грузы и технику

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В разведке сообщили, что с 15 июня в соединения и части "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" доставлены около 4,5 тыс. тонн горючего и более 20 грузовых автомобилей боеприпасов и имущества военного назначения.

Кроме того, отдельными колоннами была перемещена бронированная техника, восстановленная на ремонтных заводах российского военно-промышленного комплекса.

Ранее мы писали, что Россия сосредоточила боевую технику и военных на границе с Украиной. Об этом сообщил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк. "У границы с Украиной уже созданы три межвидовых группировки, которые способны без объявления мобилизации и при минимальных подготовительных мероприятиях проводить внезапные наступательные действия на территории Украины", - заявил Голопатюк. Согласно данным, всего в близи от украинской границы находится около 87 тыс. человек личного состава армии РФ, до 1100 единиц танков, до 2600 боевых бронированных машин, до 1100 артиллерийских систем, до 360 реактивных артиллерийских установок, 18 оперативно-тактических ракетных комплексов.

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