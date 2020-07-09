В Киеве полиция задержала двух граждан РФ, которые готовились провести серию тяжких преступлений в Украине

Об этом сообщает Politeka, в Нацполиции сообщили, что граждане РФ работают на российские спецслужбы.

Речь, идет о том, что задержанные были членами вооруженных формирований, работали на страну-агрессора и участвовали в боевых действиях в ряде стран.

Об этом в Facebook пишет политолог и блогер Андрей Смолий.

Он отмечает, такого, наверное, нигде в мире и представить себе не могли - агентов спецслужб агрессора – отправят обратно в Россию. Их уже сейчас готовят к принудительному отправления из Украины.

То есть, людей, которые, как признали в Нацполиции, готовили тяжкие преступления, не арестовывают, не судят в Украине, а просто отправляют назад.

Напомним, что в Киеве двое россиян планировали устроить серию тяжких преступлений.

Отмечается, что правоохранители задержали двух граждан РФ, которые планировали совершение тяжких преступлений на территории украинской столицы.

Оперативниками управления стратегических расследований в городе Киеве была получена информация о том, что в столицу Украины прибыли граждане РФ с намерением устроить серию тяжких преступлений в Киеве. В полиции сообщили, что задержанные россияне были членами вооруженных формирований, работавших на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах в разных странах мира. Россияне даже получили за свою деятельность государственные награды РФ.

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Речь идет о центральном автовокзале столицы, который расположенной на Демеевской площади.

На место сразу же прибыли правоохранители и спасатели. Людей, которые находились на вокзале, перевели на "безопасную" сторону парковки и попросили максимально освободить периметр.

На месте начались необходимые работы внутри помещения, поэтому туда перестали впускать посторонних.

Сейчас уже известно, что опергруппа с собаками проверила помещения и окрестности автовокзала, но взрывное устройство так и не обнаружили. Вокзал закрыли до 20.30.

Напомним, в Госдуме РФ разразились угрозами в адрес Украины: «Может закончиться плачевно».

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