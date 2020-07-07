Кремль разозлило предупреждение Киева о том, что возможное вторжение в Украину со стороны Крыма обернется для России адекватным ответом ВСУ и большим количеством жертв

Заявление командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы о силовом ответе на любые попытки российских войск спровоцировать конфликт в районе Херсонской области подняло настоящую бурю в окружении Путина, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

В частности, глава комитета российской Госдумы по обороне Андрей Красов поспешил заверить через прессу, что если украинская армия решится противостоять войскам РФ, ее «ждет провал». Такую уверенность чиновник пояснил тем, что российская армия сильнее украинской, а также тем, что якобы ВСУ не готовы воевать.

«Все закончится для Украины печально. У Украины есть какая-то армия, она проводит парады, но к реальным боевым действиям Вооруженные силы Украины не готовы. Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно. Пусть вспомнят печальный опыт Саакашвили», – заявил Красов.

Тем временем бывший секретарь СНБО Александр Турчинов назвал предпосылки наступления России на Херсонскую область. По его мнению, Кремлю необходима ситуация в Украине, которая сложилась на рубеже 2013 и 2014 годов, когда в стране царила неразбериха и хаос. На фоне усиления кризиса и неуправляемости ситуации в Украине риски российского вторжения ощутимо возрастают.

О возможном нападении россиян на Херсонскую область с целью пустить воду в оккупированный Крым ранее говорили и ряд американских и европейских экспертов.

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