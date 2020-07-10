Раненый воин ВСУ обратился к украинцам с криком души о равнодушии к войне на Донбассе

В сети опубликовали обращение раненого воина ВСУ к украинцам, многие из которых остыли к теме войны и потерям на фронте.

Обращение защитника Украины обнародовала волонтер Марина Соколова на странице фонда "Повернись живим" в Facebook.



Она напомнила, что только 8 июля в Главный военный клинический госпиталь в Киеве доставили 11 тяжелораненых воинов с передовой на Донбассе.

"А нас в этом городе еще вспоминают? Помнят, что идет война на Донбассе? Помнят, что мы там погибаем, или нет? Но правду скажи! Ну, просто для понимания!". Что бы вы ответили молодому раненому воину, который такое спрашивает?" – обратилась девушка к согражданам.

Она отметила, что уже седьмой год подряд в Украине военные госпитали постоянно принимают новые борта с ранеными Героями.

"Меняются лица защитников, годы рождения некоторых из них уже 2000-е, меняются подразделения, в которых они служат. Горячо и беспокойно сегодня на востоке, горячо в операционных, беспокойно родным еще 11 воинов. Люди, не забывайте, что война продолжается! Помните, что прямо сейчас, пока вы читаете этот пост, кто-то держит оружие, а кто-то – скальпель. Ради жизни!" – призвала волонтер украинцев к неравнодушию.