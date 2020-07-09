Розкрито умови, за яких будуть проведені вибори на непідконтрольному Україні Донбасі

Про це в коментарі журналістам розповів віце-прем'єр-міністр і представник України в ТКГ Олексій Резніков, передає Інтерфакс.

За його словами, місцеві вибори в ОРДЛО будуть проходити за спеціальним законом.

"Якщо уважно прочитати текст Комплексу заходів по виконанню Мінських угод, то там сказано, що в якості політичного врегулювання пройдуть вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей, і вони будуть регулюватися окремим прийнятим законом", - підкреслив віце-прем'єр-міністр.

Резніков також додав, що проведення виборів на окупованому Донбасі не залежить від проведення виборів у місцеві органи самоврядування, які заплановані на осінь 2020 року.

Більш того, як стверджує представник України в ТКГ, вибори в ОРДЛО будуть проведені тільки після повної деокупації Донбасу, виведення окупаційних військ РФ і передачі кордону під контроль Києву.

Раніше Олексій Резніков розповідав про поступки щодо Донбасу. За його словами, сьогодні Москва готова на "зближення позицій" з Україною в рамках переговорів з припинення війни на Донбасі.

"Я більш оптимістично дивлюся на ці речі. Так, це складно, але точно інша тональність, інша риторика. Ні ворожості. Є демонстроване представниками Російської Федерації бажання знайти можливість все-таки зблизити позиції. А це вже важливо", – підкреслив Резніков.

Крім цього, він заявив, що Україна не має претензій до тих жителів ОРДЛО, які отримали російські паспорти, і назвав їх "заручниками".

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