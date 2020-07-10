Об этом знали давно

ОБСЕ внезапно подтвердило введение российской валюты на захваченных территориях Донбасса

О том, что на оккупированных территориях циркулируют российские рубли, многие говорили годами. Тем не менее координатор ОБСЕ в экономической рабочей группе Трехсторонней контактной группы Ульрих Бранденбург решил подтвердить эту информацию только сейчас. Об этом рассказал постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 9 июля.

«Координатор ОБСЕ в экономической рабочей группе Трехсторонней контактной группы Бранденбург подтвердил на неофициальном брифинге 8 июня введение российской валюты в оккупированных районах Донбасса», - сообщил постпред.

Он также отметил, что до этого СММ ОБСЕ подтвердила, что оккупационные «власти» в Донецке и Луганске решили объявить русский единым «официальным» языком, тем самым изъяв украинский из учебной программы уже с начала нового учебного года.

Цымбалюк подчеркнул, что все подобные действия направлены на дальнейшее углубление разрыва между оккупированными территориями и остальной Украиной.

«Продолжающаяся так называемая "паспортизация" и привлечение владельцев этих незаконно выданных российских паспортов к голосованию за поправки в конституцию РФ стали очередным серьезным нарушением суверенитета Украины», - подчеркнул Цымбалюк.

В свою очередь, украинцы отнеслись к «открытию» ОБСЕ довольно скептично. Многие обращали внимание на то, что СММ давно закрывала глаза на известные всем факты.

«Проснулись коты Базилио», «Лет пять уже...а ребятки только раздуплились...оперативно», «Скоро ОБСЕ узнает, что в Крыму тоже рубли в ходу», «О, проснулись? До сегодняшнего дня там тугрики ходили?», - пишут люди.

Напомним, боевики поплатились за наглость и понесли колоссальные потери на Донбассе.

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