ОБСЕ внезапно подтвердило введение российской валюты на захваченных территориях Донбасса
О том, что на оккупированных территориях циркулируют российские рубли, многие говорили годами. Тем не менее координатор ОБСЕ в экономической рабочей группе Трехсторонней контактной группы Ульрих Бранденбург решил подтвердить эту информацию только сейчас. Об этом рассказал постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 9 июля.
«Координатор ОБСЕ в экономической рабочей группе Трехсторонней контактной группы Бранденбург подтвердил на неофициальном брифинге 8 июня введение российской валюты в оккупированных районах Донбасса», - сообщил постпред.
Он также отметил, что до этого СММ ОБСЕ подтвердила, что оккупационные «власти» в Донецке и Луганске решили объявить русский единым «официальным» языком, тем самым изъяв украинский из учебной программы уже с начала нового учебного года.
Новый налог обрушится на пенсионеров, никаких денег не хватит: "По 1 400 гривен за каждый..."
Располневшую жену Сулеймана из "Великолепного века" поймали в бикини: "Все усилия тщетны"
Путин готов отказаться от захваченного Донбасса, озвучены условия: "Устал терпеть"
Мокрая Анастасия Квитко поиграла прелестями на камеру, купальник ничего не скрыл: "Лучший вид"
Цымбалюк подчеркнул, что все подобные действия направлены на дальнейшее углубление разрыва между оккупированными территориями и остальной Украиной.
«Продолжающаяся так называемая "паспортизация" и привлечение владельцев этих незаконно выданных российских паспортов к голосованию за поправки в конституцию РФ стали очередным серьезным нарушением суверенитета Украины», - подчеркнул Цымбалюк.
В свою очередь, украинцы отнеслись к «открытию» ОБСЕ довольно скептично. Многие обращали внимание на то, что СММ давно закрывала глаза на известные всем факты.
«Проснулись коты Базилио», «Лет пять уже...а ребятки только раздуплились...оперативно», «Скоро ОБСЕ узнает, что в Крыму тоже рубли в ходу», «О, проснулись? До сегодняшнего дня там тугрики ходили?», - пишут люди.
Напомним, боевики поплатились за наглость и понесли колоссальные потери на Донбассе.
Как сообщала Politeka, войска РФ скопились в Крыму, в ВСУ заявили о готовности к обороне: "Одновременно с нескольких...".
Также Politeka писала, что выборы на оккупированном Донбассе, в Кабмине сделали важное заявление: "Будут проходить...".