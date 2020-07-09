Раскрыты условия, при которых будут проведены выборы на неподконтрольном Украине Донбассе

Об этом в комментарии журналистам рассказал вице-премьер-министр и представитель Украины в ТКГ Алексей Резников, передает Интерфакс.

По его словам, местные выборы в ОРДЛО будут проходить по специальному закону.

"Если внимательно прочитать текст Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, то там сказано, что в качестве политического урегулирования пройдут выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и они будут регулироваться отдельным принятым законом", - подчеркнул вице-премьер-министр.

Резников также добавил, что проведение выборов на оккупированном Донбассе не зависит от проведения выборов в местные органы самоуправления, которые запланированы на осень 2020 года.

Более того, как утверждает представитель Украины в ТКГ, выборы в ОРДЛО будут проведены только после полной деоккупации Донбасса, вывода оккупационных войск РФ и передаче границы под контроль Киеву.

Ранее Алексей Резников рассказывал об уступках по Донбассу. По его словам, сегодня Москва готова на "сближение позиций" с Украиной в рамках переговоров по прекращению войны на Донбассе.

"Я более оптимистично смотрю на эти вещи. Да, это сложно, но точно другая тональность, другая риторика. Нет враждебности. Есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции. А это уже немаловажно", – подчеркнул Резников.

Помимо этого, Резников заявил, что Украина не имеет претензий к тем жителям ОРДЛО, которые получили российские паспорта, и назвал их "заложниками".

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