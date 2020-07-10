Пандемия китайского вируса в мире только начинается и главный ее удар еще впереди

Об этом говорят эксперты ВОЗ и США.

Так, инфекционист и главный эксперт рабочей группы по борьбе с китайским вирусом в США доктор Энтони Фаучи заявил, что мир все еще находится на начальном этапе пандемии. То, что страны переживали до сих пор, - это только крупные вспышки.

"Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии. Поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет", - заявил Фаучи.

коронавирус, медики

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Он добавил, что, если страны мира не будут вместе принимать скоординированные меры для сдерживания пандемии, вирус будет активно распространяться еще несколько месяцев.

Кроме того, Фаучи считает, что вспышку в США по-прежнему не удалось взять под контроль из-за того, что люди не придерживались рекомендаций.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус также заявил, что пандемия "все еще ускоряется".

По словам Гебрейесуса, вирус разрушил системы здравоохранения в некоторых из самых богатых стран мира, в то время как некоторые страны, которые предприняли успешные ответные меры, имели скромные средства.

"Но в большей части мира вирус не находится под контролем. Становится хуже. В настоящее время в ВОЗ сообщается о 11,8+ млн случаев. Более 544 000 жизней были потеряны. Пандемия все еще ускоряется. Общее количество случаев удвоилось за последние шесть недель", – отметил он.

Напомним, 10 июля в мире установлен новый антирекорд по количеству выявленных за сутки больных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

коронавирус

Так, за сутки 9 июля в мире диагностировали 222 825 заражений коронавирусом, 5404 пациентов умерли.

В США за минувшие сутки диагностировали 61 067 случаев коронавируса, в Бразилии 42 907, в Индии 25 790, ЮАР 13 674, России 6509 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 148 странах мира.

Что касается ситуации в Украине, то за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 819 человек, зафиксировано 18 летальных случаев, 1016 пациентов выздоровели.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 52 043 человек, из них 24 800 выздоровели, летальных исходов — 1345.

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