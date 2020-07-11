Украинцам не стоит расслабляться, поскольку август будет таким же жарким, как и июль

Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбаль, пишет Обозреватель.

Он предупредил украинцев, что последний месяц лета запомнится украинцам жарой и минимальным количеством осадков.

Горбаль в общении с журналистами отметил, что последние дни июля будут дождливыми, но очень теплыми, а температура установится на уровне +27…+29 градусов. Такая погода будет и в начале августа.

"2 августа ожидаются небольшие дожди на востоке и юге Украины, после наступит сухая и жаркая погода. До 11 августа температура будет колебаться в пределах от 26 до 33 градусов тепла днем, и +18…+20 ночью", – продолжил синоптик.

Долгожданная прохолада придет в Украину уже в двадцатых числах августа.

"Уже с 23 августа температура снизится до +20…+22 градусов днем, а ночью до +12…+13. На юге будет чуть теплее – до +25 днем, и +16…+18 ночью. В последние дни месяца температура воздуха снизится еще на пару градусов", – предупреждает Горбаль украинцев.

Если сравнивать с июлем, то август, действительно, не будет богат на осадки. Подытоживая, Горбаль добавил, что в августе выпадет до 22 мм осадков в зависимости от региона.

Ранее мы предупреждали, что сегодня, 11 июля, в Украине объявили штормовое предупреждение.

Синоптики предупреждают, что на западные области обрушатся грозовые дожди и шквалы, из-за чего украинцам следует быть предельно осторожными.

Так, по данным Украинского гидрометцентра, 11 июля опасность ожидается в большинстве западных областей: днем грозы, в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Уже завтра, 12 июля, на территории страны пройдут значительные грозовые дожди, в Карпатах и на Закарпатье будут сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

Напомним, что Украину ждет новая погодная аномалия, прогноз климатолога.

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