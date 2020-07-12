РФ продолжает наращивать силы на территории аннексированного Крыма, поставляя вооружение, боеприпасы, другие грузы и технику

Так, в аннексированном Крыму на объездной в Симферополе и на участке трассы "Таврида" прошла колонна военной техники из не менее 40 единиц машин.

Об этом сообщают журналисты издания Крым.Реалии (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Как стало известно, двигалась военная техника в сторону Симферополя. В самом городе были замечены военные регулировщики.

Отмечается, что основная часть техники – военные грузовики с открытым кузовом. На кабинах большинства из них нанесены обозначения о перевозке опасных грузов и надпись "тосол яд". Номерные знаки всех машин свидетельствовали о прибытии из одного региона.

Кроме грузовиков, в колонне двигались четыре бронетранспортера с большим количеством разнообразных грузов на броне. Еще один БТР передвигался на буксире.

Также ранее сообщалось, что Андреас Умланд считает, что без пресной воды аннексированный Россией Крым долго не выстоит в условиях климатических изменений.

Специалист не исключил, что, когда в Крыму не будет хватать воды для потребительских нужд граждан, тогда Кремль может прибегнуть к сценарию военного вторжения в Украину, и даже открытой войны за Северо-Крымский канал.

Напомним, Херсон обратился с призывом к Зеленскому из-за подачи воды в Крым.

Также Politeka писала, что крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.

Как Politeka сообщала, главный водоем Крыма превратился в прерии, кадры катастрофы.