РФ продолжает наращивать силы на территории аннексированного Крыма, поставляя вооружение, боеприпасы, другие грузы и технику
Так, в аннексированном Крыму на объездной в Симферополе и на участке трассы "Таврида" прошла колонна военной техники из не менее 40 единиц машин.
Об этом сообщают журналисты издания Крым.Реалии (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
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Как стало известно, двигалась военная техника в сторону Симферополя. В самом городе были замечены военные регулировщики.
Отмечается, что основная часть техники – военные грузовики с открытым кузовом. На кабинах большинства из них нанесены обозначения о перевозке опасных грузов и надпись "тосол яд". Номерные знаки всех машин свидетельствовали о прибытии из одного региона.
Кроме грузовиков, в колонне двигались четыре бронетранспортера с большим количеством разнообразных грузов на броне. Еще один БТР передвигался на буксире.
Также ранее сообщалось, что Андреас Умланд считает, что без пресной воды аннексированный Россией Крым долго не выстоит в условиях климатических изменений.
Специалист не исключил, что, когда в Крыму не будет хватать воды для потребительских нужд граждан, тогда Кремль может прибегнуть к сценарию военного вторжения в Украину, и даже открытой войны за Северо-Крымский канал.
Напомним, Херсон обратился с призывом к Зеленскому из-за подачи воды в Крым.
Также Politeka писала, что крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.
Как Politeka сообщала, главный водоем Крыма превратился в прерии, кадры катастрофы.