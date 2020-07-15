Украинским полицейским расширили полномочия

Это предусмотрено законопроектом №2695, который депутаты Верховной рады приняли в первом чтении.

Документ дает полицейским право останавливать автомобили без уважительной причины. Это значит, что водителя могут остановить без нарушения ПДД, а просто для профилактики или проверки документов, сообщает портал "Дорожный адвокат".

Отмечается, что в процессе остановки сотрудники полиции могут найти дополнительные нарушения, за которые водителю может быть выписан штраф.

Ранее полицейские могли останавливать машины только в случае нарушения Правил дорожного движения. Это было закреплено в законе №35 "О национальной полиции".

Теперь профилактические остановки авто и проверка водителей на состояние опьянения полицией будет проводиться без всяких оснований. Сотрудники правоохранительных органов имеют право руководствоваться только организационно-распорядительным актом начальника полиции, который будет опубликован на сайте Национальной полиции в ближайшее время.

После остановки транспортного средства сотрудник полиции имеет право проверить документы, автомобиль и водителя на выявление любых других нарушений. При необходимости водителю будет выписан штраф.

Добавим также, что во время поверхностной проверки транспортного средства водитель самостоятельно показать полицейскому содержание личных вещей или транспортного средства.

Полицейский не имеет права находиться в середине вашего автомобиля. Это он может сделать только по мотивированному решению суда. Исключением может быть только необходимость срочного спасения жизни человека или его имущества, или преследование лица, подозреваемого в совершении преступления.

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