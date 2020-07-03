Президент Украины Владимир Зеленский поставил свою подпись на законе No 3314, который предусматривает отмену уголовной ответственности за вождение в пьяном виде. Теперь этот проступок будет считаться не уголовным преступлением, а административным правонарушением, то есть водителей, севших нетрезвыми за руль, не будут наказывать лишением свободы. Соответствующая информация появилась сегодня на сайте Верховной Рады.
Еще 1 января 2020 года должен был начать действовать закон, предусматривающий уголовную ответственность за пьяное вождение. Но депутаты отложили его до 1 июля 2020 года. Таким образом, несколько дней назад он официально вступил в силу.
Однако уже сегодня начал действовать другой закон, принятый нардепами 17 июня и фактически отменяющий действие вышеупомянутого. Согласно ему, теперь вождение в нетрезвом виде будет считаться не уголовным преступлением, а «уголовным проступком», за которым последует административное наказание.
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Замминистра МВД Антон Геращенко объяснил, что благодаря этим изменениям теперь 60% всех подобных правонарушений будут рассматриваться отделом дознания, а значит время проведения следствия значительно сократится – до нескольких месяцев. При этом штрафы для нарушителей выросли - за такие действия предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен, и 51 тысяча гривен в случае повторного нарушения.