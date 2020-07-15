С известной украинской ведущей новостей произошло ЧП в прямом эфире

Телеведущая Телевизионной службы новостей (ТСН) Маричка Падалко лишилась зуба прямо перед камерами. Видео с фрагементом выступления журналистки появилось в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На кадрах четко можно увидеть, как прямо во время записи у ведущей выпал верхний передний зуб. При этом она ни на секунду не растерялась, а быстро убрала его и как ни в чем не бывало продолжила зачитывать материал.

«Только что, в прямом эфире выпал передний зуб у ведущей. Но, молодец, что не растерялась. Я б разревелась», - говорится в подписи к ролику.

Украинцы бурно обсуждают случившееся в комментариях. При этом большинство хвалит ведущую за впечатляющий профессионализм, который позволил продолжать эфир, несмотря ни на что.

«Ведущая молодец. не растерялась ...но это очень большой стресс и ее очень жалко», «Смешного мало» «Жееесть, бедная», «Капец вот это выдержка и профессионализм», «Наверное это был временный зуб», «Афигеть. Ну она молодец, как будто так и было задумано», «Высший пилотаж», «Я тоже заметила, но Маричка, супер профессионал! Даже не моргнула!», «Блин) у меня тоже была похожая ситуация с временным зубом», «Жаль. Это ж надо прям в прямом эфире такое. Вот не повезло то так но главное, что она не растерялась)», - пишут люди.

Напомним, ведущая «Х-фактора» довела до экстаза новым творчеством, красноречивые кадры.

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