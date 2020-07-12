Известная украинская телеведущая Алла Мазур показала свою новую награду и поделилась впечатлениями от ее получения

Ранее стало известно, что журналистка телеканала «1+1», которая не так давно объявила о своей победе над раком, стала обладательницей высокой государственной награды – ордена княгини Ольги II степени.

Ведущая показала награду на новом фото, опубликованном в аккаунте телеканала в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Я воспринимаю это как знак отличия для всей Телевизионной службы новостей. Команды профессиональных, ответственных, патриотически настроенных людей. Которые любят свою страну, болеют за ее успех. И ежедневно работают для того, чтобы Украина была сильной, действительно независимой. И жила с чувством собственного достоинства», - заявила Мазур.

На снимке ведущая с гордостью держит орден в руках. Можно заметить, что внешность ведущей после болезни изменилась.

Украинцы бурно отреагировали на ее достижение.

«Суперведущая, и очень хороший человек», «От чистого сердца поздравляю! Очень рада, что Вы снова с нами!», «Алла заслуживает такой награды. Желаю ей здоровья и счастья», «Невероятная женщина», «Очень красивая женщина, телеведущая и просто человечная, любимая всеми нами», - пишут люди.

До этого мы сообщали, что Алла Мазур отказалась подписывать петицию против дистанционного обучения. Она объяснила свою позицию на странице в Instagram.

Алла Мазур опубликовала фото, на котором позирует вместе с сыном Артемом во дворе школы. На заднем плане можно заметить других детей и взрослых людей на "линейке". Журналистка отметила, что снимок был сделан задолго до карантина.

Алла Мазур пишет, что не намерена подписывать петицию против дистанционного обучения, хотя и хочет, чтобы ее сын пошел в обычную школу с сентября 2020-го года. Она опасается, что с началом второй волны эпидемии дети будут болеть и погибать от китайского вируса на фоне ослабления карантина.

Напомним, победившая рак Алла Мазур предупредила украинцев, что происходит.

Как сообщала Politeka, Алла Мазур празднует еще один триумф после победы над раком, фото.

Также Politeka писала, что Алла Мазур после победы над раком поразила внешностью и новым триумфом.