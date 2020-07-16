Украинцы стали верить в "чудеса", игнорируя примеры других стран
Об этом заявил на своей странице в Facebook бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава, передает Politeka.
По мнению дипломата, пока Россия будет продолжать считать себя "империей" и в мире не поменяется политическая ситуация, война будет продолжаться перманентно.
"Вокруг России масса тлеющих конфликтов и многие из стран-соседей уже третий десяток лет живут в условиях войны. И происходит это не потому, что кому-то из соседей РФ нравится жить в таких условиях, а потому, что для Кремля это мощнейший рычаг давления на "строптивых соседей", которые вдруг захотели быть независимыми", – считает Корчилава.
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Бывший пресс-атташе убежден в том, что "разгонять" боевые действия Кремль на территории Украины будет тогда, когда этого захочет.
"Обвиняя нас в фашизме, нарушении договоренностей, притеснении русскоязычных и так далее. Довольно стандартный арсенал причин. Параллельно будет вести переговоры, прикидываясь самой заинтересованной стороной в решении проблемы на своих границах. Но в то же время поддерживая огонь войны", – прогнозирует политик.
Бачо Корчилава призывает украинцев к пониманию того, что война, развязанная Москвой, надолго.
"Она изнурительна и сложна. Мы должны научиться жить с войной. И мы не уникальны в этом, просто такая драматургия у подобных историй", – подытожил эксперт.
Politeka писала, что в Кремле признали, что имеют определенное влияние на самопровозглашенные республики на Донбассе. Так, в комментарии украинскому журналисту пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия имеет влияние на самопровозглашенные республики.
При этом пресс-секретарь Путина подчеркнул, что в Кремле "ничего не знают" об обострении ситуации на линии соприкосновения.
Отвечая на вопрос украинского журналиста о том, намерен ли Кремль вмешаться и повлиять на представителей ОРДЛО на фоне обострения на линии соприкосновения на Донбассе, Песков заявил, что о таком обострении ему не известно.
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