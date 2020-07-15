Российский президент Владимир Путин вновь стал объектом для насмешек в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления насмешек стал так называемый "Майдан", который вспыхнул в российском Хабаровске, где тысячи местных жителей несколько дней протестуют в поддержку губернатора Сергея Фургала.

В привычном для себя стиле российского президента высмеял известный художник-карикатурист Сергей Елкин.

На новой фотожабе можно увидеть разозленного Владимира Путина, который эмоционально разговаривает по телефону с подчиненными: "Да что там у вас в Хабаровске творится?".

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию художника и отметили, что Путин разозлился, поскольку не успел направить в Хабаровск бойцов Росгвардии.

"Наступают последние дни упоротой ваты", "Восток оказался на столько дальним, что Путин из окна кремля не смог вовремя увидеть и направить Росгвардию...", "Хабаровчане очень молодцы", "Давно в России безмятежной, Москву никто так не пугал, как арестованный небрежно фургал", "Бумеранг летит, Вова", "Надо Памфилову назначить главой Дальневосточного телевидения, она быстро покажет "нужную" картинку с площадей", "Ручки в руке не хватает", "Держись, просроченный! Сейчас подгоришь!", "На Дальнем Востоке очень большой процент этнических украинцев! Вот, что творится", - шутят они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Владимир Путин оконфузился перед камерами.

Так, президент РФ опозорился, пошутив в адрес США и представителей ЛГБТ-сообщества.

«А в здании этом кто работает? Ну вот!»: Путин пошутил про вывешивание флага ЛГБТ на посольстве США», - говорится в подписи к видео, на котором запечатлен конфуз Путина.

Пользователи гневно отреагировали на публикацию и добавили, что у Владимира Путина шутки как "из подворотни".

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