Российский президент Владимир Путин вновь стал объектом для насмешек в социальных сетях
Об этом пишет Politeka.net.
Поводом для появления насмешек стал так называемый "Майдан", который вспыхнул в российском Хабаровске, где тысячи местных жителей несколько дней протестуют в поддержку губернатора Сергея Фургала.
В привычном для себя стиле российского президента высмеял известный художник-карикатурист Сергей Елкин.
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На новой фотожабе можно увидеть разозленного Владимира Путина, который эмоционально разговаривает по телефону с подчиненными: "Да что там у вас в Хабаровске творится?".
Пользователи с юмором отреагировали на публикацию художника и отметили, что Путин разозлился, поскольку не успел направить в Хабаровск бойцов Росгвардии.
"Наступают последние дни упоротой ваты", "Восток оказался на столько дальним, что Путин из окна кремля не смог вовремя увидеть и направить Росгвардию...", "Хабаровчане очень молодцы", "Давно в России безмятежной, Москву никто так не пугал, как арестованный небрежно фургал", "Бумеранг летит, Вова", "Надо Памфилову назначить главой Дальневосточного телевидения, она быстро покажет "нужную" картинку с площадей", "Ручки в руке не хватает", "Держись, просроченный! Сейчас подгоришь!", "На Дальнем Востоке очень большой процент этнических украинцев! Вот, что творится", - шутят они в комментариях.
Ранее мы рассказывали, как Владимир Путин оконфузился перед камерами.
Так, президент РФ опозорился, пошутив в адрес США и представителей ЛГБТ-сообщества.
«А в здании этом кто работает? Ну вот!»: Путин пошутил про вывешивание флага ЛГБТ на посольстве США», - говорится в подписи к видео, на котором запечатлен конфуз Путина.
Пользователи гневно отреагировали на публикацию и добавили, что у Владимира Путина шутки как "из подворотни".
Напомним, помолодевший Путин в нелепом наряде довел россиян до слез
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