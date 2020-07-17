Из-за пандемии в 2020 году выезд из Украины за границу - большая проблема.

Politeka.net расскажет вам, куда можно вырваться отдохнуть этим летом, а какие страны закрыли для украинцев на время карантина. Информация актуальна на 17 июля, но ситуация в мире постоянно меняется - учитывайте это при планировании поездки.

Выезд из Украины в страны Евросоюза

Румыния: въезд запрещен для всех иностранцев, включая украинцев. До 15 августа включительно в стране действует режим чрезвычайной ситуации, который ограничивает перемещение. Временный въезд разрешен при наличии документов, эквивалентных праву проживания в Румынии по законам ЕС; лицам, которые путешествуют с целью обучения, сезонным работникам аграрной сферы, членам спортивных делегаций и другим узким категориям. Кроме того, граждане Украины могут проехать транзитом, если предоставят соответствующие документы и будут следовать строго по определенным маршрутам.

Германия: въезд запрещен. Исключения: для членов семей гражданина ЕС или ряда других государств (Украины в списке нет) для транзита в страну проживания. Украинцы могут въехать в Германии, если имеют право на долгосрочное пребывание в странах Евросоюзах при условии возвращения в место проживания. Право въезда также получают граждане Украины, которые выполняют важную работу (дипломаты, члены летных экипажей, водители, связанные с грузоперевозками).

Австрия: въезд запрещен всем, за исключением лиц с правом проживания в Австрии, дипломатов, медицинского и гуманитарного персонала. Украинцы смогут попасть в страну, если получат особое разрешение в посольстве – его могут выдать для лечения в австрийских медучреждениях или для транзита через страну.

Греция: въезд украинцам запрещен. Пересечь границу смогут лишь граждане, которые получили разрешение на проживание. Транзит разрешен, но строго в течение суток и при наличии билетов.

Испания: въезд из Украины запрещен. Исключение делают только для людей, ухаживающих за стариками, медиков, грузоперевозчиков, учащихся, высококвалифицированных работников, сезонных работников сельскохозяйственной сферы, обладателей долгосрочных виз. Испанские власти также разрешат въехать украинцам, которые предоставят документы о неотложных семейных делах или подтвердят форс-мажорную ситуацию.

Италия: пересекать границу запрещено. Украинцам разрешат въехать лишь при наличии вида на жительство внутри страны. Или если они приедут в Италию из стран-членов ЕС, Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана, проведя там 14 дней или больше.

Венгрия: въезд запрещен, но есть некоторые нюансы. Так украинцам можно проехать транзитом при условии, что они не будут отдаляться от границы дальше, чем на 30 километров, и покинут страну спустя сутки. Пускают также членов семей венгров, обладателей вида на жительство и их родственников, а также разрешения на временное проживание.

Латвия: въезд запрещен. Через границу пропускаются лица, у которых в стране живут члены семьи. В противном случае нужно разрешение на проживание или приглашение на работу. После переезда каждый человек обязан 14-дней провести в изоляции.

Литва: украинцам запрещен въезд, за исключением супругов и детей граждан страны, а также обладателей национальной визы или разрешения на жительство, дипломатов или экипажей самолетов. Журналисты, медики, художники тоже могут въехать в Литву при наличии специального разрешения.

Эстония: иностранцам запрещен въезд в страну без разрешения на проживание. Впрочем, Департамент полиции может разрешить пересечение границы украинцам без симптомов болезни, если их близкие родственники являются гражданами Эстонии или получили вышеупомянутое разрешение.

Польша: поездки разрешены, но ограничены. Украинцам понадобится вид на жительство, разрешение на работу или приглашение от работодателя. Въезд также открыт для держателей карты поляка, детей и супругов граждан Польши или стран Европейского союза. Все обязаны проходить самоизоляцию длительностью 14-дней, кроме учащихся, дипломатов, студентов, грузоперевозчиков.

Словакия: въезд запрещен для всех, у кого нет гражданства или разрешения на проживание. После приезда нужно пять дней провести в изоляции.

Португалия: въезд запрещен, исключение делают для владельцев вида на жительство (временного или постоянного), работников диплужбы, грузоперевозчиков и лиц, которые заранее получили долгосрочную визу через посольство для работы, воссоединения с членами семьи или учебы.

Франция: въезда разрешен только украинцам, получившим долгосрочную визу, разрешение на проживание, а также супругам и детям граждан этой страны.

Чехия: запрещен въезд гражданам Украины без вида на жительство. Однако власти могут сделать исключение и пропустить через границу в особых случаях, таких как сопровождение тяжелобольного или смерть человека. Для этого украинское посольство в Чехии должно подать ходатайство за сутки до приезда.

Выезд из Украины в туристические страны

Болгария: 16 июля эта страна открыла свободный въезд для туристов, украинцам не нужно даже проходить изоляцию или делать тест на наличие китайского вируса по прибытию.

Хорватия: въезд разрешен туристам, которые предоставят негативные результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов до прибытия. Если не сделать тест, то придется 14 дней провести на самоизоляции или в обсервации. Можно проехать транзитом в течение 12 часов, если принимающая страна даст свое разрешение.



Египет: украинцы могут въезжать свободно.

Турция: туристов принимают свободно, но по прибытию проверяют температуру и делают тесты, если есть подозрение на болезнь.

Мальдивы: свободный въезд при наличии брони в местном отеле.

ОАЭ: туристы из любых стран, включая Украину, могут свободно пересекать границу, но нужно предоставить властям международную страховку, которая покрывает лечение китайского вируса.

Таиланд: въезд с туристической целью запрещен. Страна принимает лишь иностранцев с разрешением на работу, дипломатов и учащихся местных вузов.

Тунис: границы для украинцев открыты, нужно лишь показать негативный ПЦР-тест, а затем провести от 7 до 14 дней в изоляции.

Выезд из Украины в Россию и страны СНГ

Беларусь: въезд украинцам разрешен, всем, кроме грузоперевозчиков, нужно после прибытия пройти домашнюю самоизоляцию сроком 14 дней.

Молдова: иностранцам въезд запрещен, кроме членов семей граждан этой страны, обладателей долгосрочной визы или вида на жительство. Водителей с грузами пропускают только транзитом. Пропускают также для лечения, если есть соответствующий документ.

Россия: украинцев пропускают при наличии негативного ПЦР-теста, при этом результат должен быть выдан на английском или русском языках не ранее, чем за трое суток. Разрешают пройти тестирование в российских медучреждениях в течение трех дней после приезда.

Другие популярные страны

США: украинец может въехать, если последние 14 дней не посещал транзитом страны Шенгенской зоны, Великобританию, Ирландию, Китай, Иран и Бразилию даже транзитом. Это ограничение не распространяется на владельцев “гринкарты”.

Великобритания: украинцы могут пересечь границу только по британской визе, а после этого обязаны две недели провести в изоляции.

Канада: запрещен въезд для всех иностранцев, кроме родителей, детей и супругов канадских граждан, студентов, людей, получивших разрешение на иммиграцию или работу. По приезду всех ждет 14-дневная изоляция.

Китай: въезд запрещен для всех, кроме дипломатов и обладателей визы типа "С".

Tripadvisor и другие сервисы, где можно проверить правила для украинцев

Правила въезда и выезда из Украины за границу во время эпидемии постоянно меняются, поэтому сложно уследить за ситуацией. К счастью, эту задачу облегчают сервисы, которые показывают актуальные условия для стран. Расскажем о некоторых из них.

Интерактивная карта от МИД Украины, она же Tripadvisor. Здесь есть информация по всем странам мира, но сервис не всегда успевает за переменами. Некоторые украинцы жаловались, что в описании не было категорий граждан, которым разрешен въезд. Стоит обращать внимание на даты изменений.

Timatic от Международной ассоциации воздушного транспорта или сокращенно IATA – полезный сервис, но только при авиаперелетах.

Reopen Europe от Еврокомиссии поможет спланировать поездку в страны Европы как на автомобиле, так и другим видом транспорта.

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