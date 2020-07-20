Все очень серьезно

Спасатели предупредили, что 20 июля существуют риски новых наводнений на Западной Украине

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что из-за сильных дождей может подняться уровень воды на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области.

Кроме того, возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест.

Стоит отметить, что на реках бассейнов Сяна, Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях прогнозируют повышение уровней воды на 0,2 - 1 м.

В то же время синоптики предупреждают, что в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях и на территории аннексированного Крыма будет повышенный уровень пожарной опасности.

Как известно, недавно западные области Украины пережили наводнение, в результате которого пострадали тысячи домов в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях.

Из-за стихии 3 человека погибли в Ивано-Франковской области.

Напомним, озвучены суммы, которые получат пострадавшие в результате наводнений в Украине.

В частности, из резервного фонда Государственного бюджета только для Ивано-Франковской области выделены 480 миллионов гривен.

Так, семьи получат 200 тысяч гривен за каждого погибшего члена семьи. Владельцам жилых домов, которые полностью разрушены, дадут по 300 тысяч. Семьям, которые отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту, по 50 тысяч и семьям, жилые дома которых повреждены наводнением, - 20 тысяч гривен.

Напомним, что украинцев предупредили об опасной аномалии, это почувствуют все: точный прогноз.

Ранее Politeka сообщала, что популярный среди украинцев курорт атаковала непогода, кадры из Одесской области поражают.