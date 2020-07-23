23 июля возле ресторана "Велюр" народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко заметили группу силовых структур Украины

Деталей от полиции пока не поступало. Информации на странице Тищенко в соцсетях по поводу происшествия нет, передает Обозреватель.

В "Велюр" подтвердили, что силовики находятся на улице около ресторана, но пришли якобы не к ним.

На фото также видно, что на улице находятся следователи.

"На поклон", "Черговий спектакль для наріда", " Коля-котлета запросив на "котлети по київськи", а заразом і зеленню($) пригостить", "Беспредел, котлету пресують", - пишут пользователи сети в комментариях.

Ранее Politeka сообщала, что нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко на всю страну похвастался своей пятой точкой. Он отличился дерзкой выходкой в 2019 году во время YouTube-шоу «Караоке на колесах», которое активно обсуждают в сети.

Во время поездки по Киеву Николай Тищенко вместе с ведущим начал танцевать под песню Насти Каменских «Попа, как у Ким». В какой-то момент нардепу пришло в голову, что неплохо бы эту часть тела показать - он повернулся к камере и начал трясти пятой точкой в обтягивающих штанах.

Также мы писали, что ресторан "Велюр" депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко снова поймали за нарушением карантина.

Пользователи сети заметили красноречивую рекламу заведения. Вскоре представили заведения удалили указанную запись со страницы в соцсети, но подтвердили факт работы в ночное время другим способом.

Киевляне взбунтовались после скандала с рестораном Тищенко, кадры протеста: "Хочу как Велюр".

Ранее мы писали, что Тищенко потряс задом и разгневал украинцев, видео.

Кроме того, скандальный ресторан Тищенко похвастался нарушением карантина, видео.