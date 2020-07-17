В различных соцсетях продолжается активное обсуждение видео с нардепом Тищенко

Об этом пишет Politeka со ссылкой на комментарии пользователей.

Напомним, на этом видео ресторатор и народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко исполняет в салоне автомобиля танец тверк под песню певицы Насти Каменской "Попа как у Ким".

Большая часть комментаторов убеждена, что подобное поведение нардепа недопустима для политика и взрослого мужчины, который хочет занять кресло киевского мэра.

Пользователи оставили десятки негативных комментариев. Вот некоторые из них:

"Крыша у Коли уехала далеко и надолго", – считает пользователь belous__raisa.

"Все шо треба знати про наших бл**ь політиків, – возмущен k.andriy9876ua

"Такі люди як він портять імідж нашій політиці. Жаль що він депутат. Володимир Зиленський напевно жаліє що набрав таких людей у Вирховну Раду", – высказал свое мнение _dima9_.

"Биба и Боба два...", – иронизирует ponomarenko8988.

Ранее Politeka сообщала, что нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко на всю страну похвастался своей задницей. Он отличился дерзкой выходкой в 2019 году во время YouTube-шоу «Караоке на колесах», которое активно обсуждают в сети.

Во время поездки по Киеву Николай Тищенко вместе с ведущим начал танцевать под песню Насти Каменских «Попа, как у Ким». В какой-то момент нардепу пришло в голову, что неплохо бы эту часть тела показать - он повернулся к камере и начал трясти пятой точкой в обтягивающих штанах.

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