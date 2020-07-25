На побережье Азовского моря в Приморском посаде прибило множество водорослей, превратив воду в зеленую жижу
Состояние морской воды встревожило отдыхающих. На диком пляже они засняли увиденное на камеры телефонов и кадрами поделились с местными
Так, на кадрах видно, что водоросли стали преградой, которая попросту не даёт пройти к воде.
Кроме того, отдыхающие пожаловались, что на территории пляжа много мусора, а сам берег выглядит неухоженным.
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К слову, ранее въезд на пляж был платным, там стоял шлагбаум, сейчас его убрали и проезд стал совершенно бесплатным для всех желающих.
Ранее мы писали, что в сети обсуждают впечатляющие фото из Одессы, сделанные с высоты птичьего полета.
Фотографии у себя в Фейсбук опубликовали общественные деятели Петр Обухов и Николай Викнянский.
На снимках видно, что Черное море в некоторых местах изменило свой цвет.
Стоит отметить, что жморе позеленело неравномерно. Аномалия затронула не только Одессу. Зеленые полосы охватывают практически все Черноморское побережье. Видно, что они следуют за морским течением и образуют своеобразные круги.
По словам очевидцев, активное цветение происходит от Фонтанки до популярного одесского пляжа Ланжерон.
В комментариях стали активно обсуждать аномалию. Жители Одессы уверяют, что это привычная ситуация – море цветет из-за высокой температуры.
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