Появилась новая информация о ситуации на украинском курорте Кирилловка, отдыхающие которого жаловались на нашествие медуз и кусачих морских блох

Отмечается, что опасные морские обитатели перестали тревожить отдающих в Азовском море, пишет "РИА Мелитополь".

Соглас сообщению, внезапно все медузы и морские блохи исчезли.

Предположительно, неприятные обитатели исчезли из-за снижения температуры воды. Теперь туристы могут насладиться морским отдыхом в полной мере.

Температура воздуха в Кирилловке остается комфортной для пляжного сезона. Потому отдыхающих меньше не стало, пляжи по-прежнему полны людей.

Отметим, несколько дней назад блогер опубликовал видео с Кирилловки, тогда медуз уже не было. Но морские блохи все еще досаждали отдыхающим.

«Очень много креветки, ее просто тьма. Она очень маленькая и ее очень много, и она нападает. Это к стати не шутка, она действительно кусает. Эти маленькие креветки их очень-очень много, прямо нашествие», - рассказал мужчина, имея ввиду морских блох, которые внешним видом напоминают крошечных креветок.

Причиной нашествия медуз и морских блох эксперты называют повышение температуры воды и экологическую ситуацию.

Напомним, медузы и кабаны заполонили воды Днепра и Азовского моря: видео происходящего.

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