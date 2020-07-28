Активист и волонтер Роман Доник раскритиковал финансирование государством будущего фильма Олега Сенцова

Как передает Politeka.net, соответственный пост он опубликовал на своей страничке в Facebook.

По его словам, в Украине есть более важные вещи, куда нужно вкладывать деньги.

"Миллион долларов. В этом году. Из бюджета. На съемки этого фильма. Мы правда можем это себе позволить? Это самая актуальная тема? Это правда так важно для страны воюющей 7 лет с российской агрессией? Это для этого мы берем кредиты у МВФ?", - недоумевает волонтер.

Стоит отметить, что сам Сенцов также сообщил об этом. Он отметил, что "ни у кого из экспертов не возникло сомнений на счет поддержки этого долгожданного проекта, единственное что нужно было найти правильное юридическое решение", ведь фильм с 2012 года не исключали из плана господдержки кинематографии.

Режиссер и бывший политзаключенный Кремля написал в Facebook: "Я очень рад, что смогу, наконец, начать снимать кино, а также благодарен членам Совета, министру культуры и нашему Госкино за совместную поддержку "Носорога". Кино будет, съемки этой осенью!".

Напомним, весной 2014 года он был задержан в Крыму по подозрению в терроризме. Сенцов не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, заявил о применявшихся к нему пытках и назвал дело политическим и сфабрикованным.

7 сентября 2019 года Сенцов был освобождён в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

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