В Кабинете министров разработали три возможных сценария, по которым начнется новый учебный год

Об этом сообщает Politeka.net, ссылаясь на слова исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета во время заседания комитета образования.

"Подавляющее большинство соискателей образования 1 сентября традиционно пойдут в учебные заведения. Министерство выступает за то, чтобы учебный процесс проходил, как и раньше, в классах, аудиториях, лабораториях, спортзалах. Но с учетом карантинных ограничений. Органы управления образованием, руководители учебных заведений получат подробные алгоритмы и разъяснения относительно возможных действий и решений в условиях адаптивного карантина", - поведал Шкарлет.

Чиновник добавил, что образовательный процесс будет запрещен в красных зонах.

Согласно сообщению, правительство Украины дорабатывают три сценария, на основе которых может в то или иное время начаться новый учебный год.

Отмечается, что если к 1 сентября будет зафиксирован низкий уровень заболеваемости, то стоит ожидать посещение учебных заведений в штатном режиме.

Если же ситуация ухудшиться до высокого уровня, то школьники и студенты начнут занятия в дистанционной форме. При этом, средний уровень заболеваемости может предусматривать смешаную форму обучения.

Наиболее реальным и вероятным в Украине считают сценарий среднего уровня. Тогда в приоритете будет стоят соблюдение социальной дистанции с обязательным использованием средств индивидуальной защиты.

До сих пор остается неизвестен тот факт, нужно ли находится ученикам на уроках в масках.

Напомним, "Это преступление": одесситы взбунтовались против дистанционки в школах.

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