31 июля Минздрав впервые разделит Украину на четыре карантинные зоны по уровню опасности

Об этом во время брифинга 30 июля заявил глава ведомства Максим Степанов, передает Politeka.net.

В пятницу состоится заседание центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, члены которой собираются распределить все регионы страны по зонам в зависимости от санитарно-эпидемических показателей. А уже 1 августа в Украине начнут действовать новые правила и ограничения в рамках адаптивного карантина.

«Завтра мы инициируем проведение заседания центральной комиссии для того, чтобы мы утвердили все эти зоны по всей стране, которые мы определили по показателям и которые в постановлении правительства», - отметил Максим Степанов.

Ранее уже сообщалось, что в Украине появятся четыре зоны: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "зеленой" зоне будут действовать самый мягкий карантинный режим, однако людям придется носить маски, соблюдать ограничения во время массовых мероприятий и в транспорте. А вот тяжелее всего придется жителям областей, которые попадут в "красную" - здесь запретят работу общественного транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов и учебных заведений.

При распределении чиновники будут учитывать специальные критерии: загруженность коек не более 50%, среднее количество тестирований не менее 24 на 100 тысяч населения, коэффициент выявления случаев заражения не более 11% и показатель динамики роста случаев инфицирования не более 10%.

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