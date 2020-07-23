Стало известно, как будет действовать адаптивный карантин в Украине после 1 августа
Об этом в интервью журналистам рассказал главный санврач Виктор Ляшко, передает Украинское Радио.
По его словам, уже в следующем месяце адаптивный карантин начнет действовать по-новому: усиливать ограничительные меры будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд.
Ляшко напомнил, что с 1 августа начнут действовать четыре "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения китайского вируса.
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«Если область в течение 5 дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости вирусной болезни. И в зависимости, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная — это самая критическая», — подчеркнул главный санврач.
Ограничительные меры будут ослабевать при условии, если заболеваемость будет снижаться три дня подряд.
Ранее мы рассказывали, что карантин в Украине продлили до 31 августа.
Общие правила, по которым будет жить страна в условиях продленного адаптивного карантина - масочный режим, социальная дистанция и антисептики. В некоторых регионах ограничения могут быть более жесткие - в зависимости от того, в какой зоне будут находиться области.
Усиливать ограничительные меры будут только в тех регионах, где будет высокая заболеваемость. Это значит, что карантин будут ослаблять и усиливать локально.
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