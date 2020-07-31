На этот закон возложены большие ожидания

Президент Владимир Зеленский подписал документ, который предусматривает важные изменения в закон об образовании

Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Речь идет о Законе № 764-IX "О внесении изменений в пункт 3 раздела X "Переходные и заключительные положения" Закона Украины "О среднем образовании" относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети".

Документ предусматривает изменения в подпункт 8 пункта 3 Заключительных и переходных положений Закона Украины "О среднем образовании" в новой редакции.

Отмечается, что благодаря поправкам украинские школьники получат более широкий выбор типов учреждений общего среднего образования, в которые учредители смогут трансформировать санаторные школы-интернаты, а также возможность ликвидации этих школ.

Ожидается, что таким образом органы местного самоуправления смогут сформировать образовательную сеть, которая будет соответствовать потребностям громады и обеспечить право каждого на образование.

Напомним, 13 июня 323 народных депутата поддержали законопроект №3719 в целом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее сообщалось, что в киевских школах перед началом уроков будет звучать гимн Украины. Соответствующее решение было принято вчера, 30-го июля в ходе сессии горсовета.

Напомним, дети пойдут в школу не во всех областях, жесткое условие Минобразования: чего ждать с 1 сентября.

Как сообщала Politeka, киевские школьники каждый день будут слушать гимн, детали решения.

Также Politeka писала, что дистанционное образование и жесткие ограничения, что ждет школьников с 1 сентября: в Кабмине поразили планом.