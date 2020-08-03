Про це пише голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований на своій сторінці у мережі Facebook, повідомляє Знай.юа. Наводимо слова автора без коментарів

На вихідних провели рейд на території Чорногірського хребта, де розташовані Карпатський національний природний парк і Карпатський біосферний заповідник. На перевірку їздили представники центрального апарату Держекоінспекції спільно зі співробітниками служби охорони національного парку.

Вивчали дві проблеми – сміття та незаконне пересування територією природно-заповідного фонду на механічних транспортних засобах.

Територією національного парку та біосферного заповідника ходить дуже багато туристів. Проте приємно відзначити, що сміття там немає. Це ознака екологічної свідомості наших громадян.

Щодо використання механічних транспортних засобів – це нова проблема, що потребує негайного реагування.

Раніше на заповідній території пересування на джипах, квадроциклах або мотоциклах були поодинокі, зараз це проблема катастрофічного масштабу. Величезна кількість людей на засобах пересування намагаються прорватись на Чорногірський хребет, розорюючи колесами унікальні рослини та роблячи непоправну шкоду флорі та фауні регіону. Річ у тім, що на території Карпатського національного природного парку та Карпатського біосферного заповідника знаходяться рідкісні рослини, занесені до Червоної книги.

Рух транспорту активувався після того, як минулого року Рахівський держлісгосп самовільно проклав дорогу прямо на хребет, майже впритул до території Карпатського національного природного парку.

Представники Державної екологічної інспекції України та Карпатського національного природного парку під час рейду зупиняли транспортні засоби, проте водії відмовились надавати будь-які документи. Номери транспортних засобів зафіксовані та передані до Національної поліції України з метою виявлення порушників і зобов’язання їх відшкодувати заподіяну шкоду природі.

Крім того, на території заповідної зони виявлено несанкціонований вертолітний майданчик, на його розташування немає ні дозволу, ні решти необхідних документів.

Наразі необхідно відновити контроль за заїздом механічних транспортних засобів на територію заповідного фонду. Раніше всіх охочих їхати зупиняли.

Державна екологічна інспекція України готує звернення до Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський, а також до Голови Держлісагентства Василь Кузьович - Голова Держлісагентства щодо припинення безконтрольного пропуску транспорту на територію альпійської зони Карпат і безпосередньо до національного природного парку.

Крім цього, планується перевірка господарств, що межують з територією Чорногірського хребта на предмет дотримання природоохоронного законодавства.