Житель Кропивницкого изменил свою позицию по поводу "гражданской войны" на Донбассе после общения с ветеранами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на CBN.

Так, ветераны войны на Донбассе провели беседу с директором спортивных сооружений стадиона "Звезда" в Крапивницком Анатолием Гольбергом.

Участники боевых действий на востоке Украины заставили мужчину извиниться за высказывания о том, что ВСУ якобы воюют против украинцев и разожгли "гражданскую войну".

Общение Героев с жителем Кропивницкого проходило при совершенно спокойных обстоятельствах. На встречу пришли ветераны, действующие военнослужащие, а также волонтеры. О войне на Донбассе с Анатолием Гольбергом говорили в течение одного часа.

По завершению беседы мужчина извинился перед ветеранами и всеми, кого оскорбили его слова относительно "гражданской войны". Пытаясь оправдаться, он также заявил, что никогда не интересовался новостями и очень сожалеет о сказанном им.

Воин Национальной гвардии Украины и участник ООС Андрей Кулиш (Харитин Старский) прокомментировал эту ситуацию на своей странице в соцсети.

По его словам, Украине нужны такие мобильные группы АТОшников, чтобы объяснять каждому "ватном м*даку, уставшему от войны на своем диване". Впрочем, по словам участника ООС, такие люди нужны были еще пять лет назад".

Следует отметить, что скандал вокруг Анатолия Гольберга из Кропивницкого вспыхнул еще 29 июля. Тогда журналисты проводили среди жителей города опрос по случаю Дня Сил специальных операций ВСУ. Когда Гольберга попросили пожелать что-то украинским бойцам, тот выдал неожиданный ответ.

"Бойцам - каким? Что они там делают? С кем они там воюют? Там нет российских войск. Они воюют со своими, украинцами. Мне нечего им пожелать", - заявил он.

Напомним, скандал вспыхнул с переселенцами и ветераном АТО в Одессе: "Выселяют из общежития", кадры.

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