Львівського маршрутчика звинуватили у відмові обслуговувати ветеранів АТО

Як передає Politeka.net, відповідний пост опублікував українець на своїй сторінці в Facebook.

За словами чоловіка, водій автобуса не хотів брати в салон навіть матерів воїнів АТО.

"України! Я щиро хочу, щоб Ви все запам'ятали цю нахабну скотину, тому що цей шофер немає ні сорому, ні совісті. Він не поважає ні Захисників, ні їх Матерів. І це є факт. Цей шофер сам зі Львова, і він іноді любить грубіянити Матерям Воїнів АТО, і ніколи не хоче брати до себе в автобус, щоб безкоштовно їхали АТОшники. Це шоферові головне в житті - це гроші, тому що він свою совість давно пропив", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що таке ставлення до воїнів АТО з боку водіїв маршруток в Україні не рідкість.
 
Раніше ми повідомляли, що в Запоріжжі водій маршрутки відмовив у безкоштовному проїзді і вигнав учасника АТО.

"На моє запитання причини відмови, сказав, що порожні місця для нормальних людей, які платять гроші… Нагадав йому про правила проїзду, то в грубій формі почав виганяти. Зробив фото цього хамло, на якому ви бачите ставлення до людини", - зазначив учасник АТО.

Також боєць впевнений, що водій повинен понести покарання за такий вчинок.

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