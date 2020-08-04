"України! Я щиро хочу, щоб Ви все запам'ятали цю нахабну скотину, тому що цей шофер немає ні сорому, ні совісті. Він не поважає ні Захисників, ні їх Матерів. І це є факт. Цей шофер сам зі Львова, і він іноді любить грубіянити Матерям Воїнів АТО, і ніколи не хоче брати до себе в автобус, щоб безкоштовно їхали АТОшники. Це шоферові головне в житті - це гроші, тому що він свою совість давно пропив", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що таке ставлення до воїнів АТО з боку водіїв маршруток в Україні не рідкість.