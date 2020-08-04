Львівського маршрутчика звинуватили у відмові обслуговувати ветеранів АТО
Як передає Politeka.net, відповідний пост опублікував українець на своїй сторінці в Facebook.
За словами чоловіка, водій автобуса не хотів брати в салон навіть матерів воїнів АТО.
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"На моє запитання причини відмови, сказав, що порожні місця для нормальних людей, які платять гроші… Нагадав йому про правила проїзду, то в грубій формі почав виганяти. Зробив фото цього хамло, на якому ви бачите ставлення до людини", - зазначив учасник АТО.
Також боєць впевнений, що водій повинен понести покарання за такий вчинок.
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