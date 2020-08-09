Решение правительства Украина о закрытии админграницы с Крымом до конца августа из-за коронавируса спровоцировало огромную очередь на КПВВ «Армянск-Каланчак»

О ситуации, которая сложилась на контрольном пункте въезда-выезда, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Фейсбуке.

Около трехсот человек, которые собирались выехать из оккупированного полуострова, «застряли» на админгранице 8 августа, и их количество стремительно росло.

«Люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались по делам посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму. Российские оккупанты с оформлением документов не спешат. Какими словами люди в очереди высказываются о Кабмине и всей украинской власти, можете и не спрашивать», – написал Чубаров.

Как известно, в пятницу, 8 августа, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда, которые расположены на границе с аннексированным Крымом.

По мнению чиновников, такой шаг поможет остановить распространение китайского вируса. Решение вступило в силу сегодня, 9 августа, в 9:00 утра и будет действовать до 8:00 30 августа.

В комментариях под публикацией пользователи осуждают такой шаг Кабмина и уверены, что это – отвлекающий маневр от более важных вещей.

«Всё, что происходит, – это отвлекающий маневр от самого главного», «Ужас, как так можно над людьми издеваться ? Конечно, это вызовет страх у людей, что их оттуда не выпустят. Они граждане Украины. Это прямое нарушение прав граждан Украины. Они имеют права жить по украинским законам. Получается, что как крепостных с землёй продали?», «Настолько не логическое и бессмысленное решение о закрытии КПВВ, что невольно думаешь об отвлекающем маневре в Крымском направлении после очередной попытки информационного вброса по воде от премьера, не забываем – на арене профессиональные сценаристы», – пишут люди.

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