О прошлой жизни на полуострове вспоминают с ностальгией

Жители Крыма сетуют на то, что оккупанты не спешат решать вопрос с обеспечением полуострова водой

Очередной крик души продемонстрировала на своей странице в социальной сети блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Она опубликовала скрин рассказа жительницы сельской местности в Крыму, где та рассказывает об острой нехватке воды.

«Главная проблема с водой не решается никак, скоро нечем будет танки и самолеты от ковида мыть. Ради чего крымчане должны отказываться от благ цивилизации, которые Украина любезно предоставляла до 2014 года через Северо-Крымский канал?», – пишет крымчанка.

По ее словам, не все имеют возможность платить по 120 рублей за килограмм привозных сезонных овощей, "накачанных ботоксом".

«У людей хозяйство в деревнях, сады с фруктовыми деревьями, свинки, куры, коровы, индюки, а не танки и пушки во дворе. Люди хотят жить со своего огорода и не зависеть от завоза с материка, что за время перевозки превращается в овощные помои», – сетует женщина.

Упоминается и о том, что владельцы виноградников и гостиниц также страдают без воды.

В конце публикации автор предельно ясно озвучила свое требование:

«Не надо делать нам, как лучше, оставьте нам, как было, – «хорошо». Верните днепровскую воду в Крым – это всем чистоплотным хозяйственникам нужно».

«Умиляют меня такие выговоры. Типа, "верните всьо взад". Инфантилы недоделанные не понимают, что цена предательства - смерть. Это без вариантов, и не важно от чего прилетит - голод, болезнь, пуля, обезвоживание... прощения не будет. Предатели никому не нужны», «Это она кому адресует, Украине? А камни с неба и российская пенсия уже не катит, да?», – отреагировали в комментариях.

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Как сообщала Politeka, Поклонская посетила Крым и пожаловалась на беспредел.

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