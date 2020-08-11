Волонтер Наталья Юсупова раскритиковала украинцев за высказывания о Беларуси

Как передает Politeka.net, соответственный пост она опубликовала на своей страничке в Facebook.

"Умиляют большинство сограждан, которые кричат о свободе и правах в Беларуси, при этом живут в стране, где правят олигархи, нет правосудия и процветает коррупция. Вы так рьяно поддерживаете революцию в соседней стране, а сами ничего не делаете в собственной", - отметила волонтер.

Юсупова уверена, что некоторые украинцы уже позабыли, что в Украине идет война.

"О войне большинство забыли, армии не хотят помогать, да и активистов, борющихся с преступной системой мало кто поддерживает. Единственное поле "боя", поговорить в интернете. Грош цена Вашим громким высказываниям", - заключила волонтер.

Отметим, что 10 августа, под стенами посольства Беларуси в Украине несколько десятков человек вышли в знак протеста против результатов выборов в Беларуси и задержания активистов в этой стране.

Напомним, массовые протесты в Беларуси вспыхнули в воскресенье, 9 августа. После закрытия избирательных участков обнародовали данные официального экзитпола.

Согласно им, на президентских выборах Александр Лукашенко набирает 79,7%. Однако по данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

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