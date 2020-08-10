Президент Беларуси Александр Лукашенко наконец сказал свое слово о протестах, которые вспыхнули после выборов

По его словам, никто не позволит «разорвать страну», а все причастные понесут ответ за «неправомерные действия».

Об этом политик заявил в интервью белорусскому ресурсу «БЕЛТА».

Лукашенко усмотрел в происходящих протестах влияние из-за рубежа:

«Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей».

При этом глава Беларуси подчеркнул:

«То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось».

Вместе с тем он обратился к согражданам с предупреждением:

«Родителям третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. Чтобы не ахали, не охали. Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим».

По данным МВД республики, в столкновениях пострадали 39 силовиков и около полусотни гражданских. Также появилась информация об одном погибшем.

Напомним, Портников раскрыл, какая судьба ждет Беларусь без Лукашенко.

Как сообщала Politeka, трагедия случилась на протестах в Минске, Тихановская пригрозила Лукашенко "началом конца".

Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.