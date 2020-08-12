Говоря о том, что в Беларуси уровень жизни якобы выше, чем в Украине, люди забывают о теневой экономике

Как передает Politeka, об этом написал украинский журналист и блогер Юрий Ромененко на своей странице в соцсети.

"Когда говорят, что уровень в РБ выше, то забывают, что в Украине еще есть теневая экономика. Благодаря которой тот же полицейский в Украине получает в разы больше коллеги в РБ. Поэтому в СБ живет на одну зарплату и тупо бьет демонстрантов, а в Украине он еще подумает 10 раз, чтобы не подставиться", - отметил Романенко.

Кроме того, блогер подчеркнул, что от демонстрантов еще и может прилететь граната или очередь из калаша.

В общем, по словам журналиста, если ты "крутишься", то ты в Украине будешь жить лучше, чем в Беларуси. По мнению Романенко, это является следствием большей свободы и конкуренции, "хотя она здесь в специфических и часто ублюдочных формах".

"Но лучше так, чем быть безмолвным послушным биороботом, кайфующим от наличия пайка и баланды и мудрого руководителя, благодаря которому за хорошее поведение они появляются на твоем столе", - написал Романенко.

Подытоживая, журналист отметил, что в Беларуси фактически есть всего один олигарх - Лукашенко. В Украине же "коррупционные блага размазаны", потому и "власть размазана", и есть реальная конкуренция, которая создает больше возможностей обогащения и социальные лифты, которые не зависят от одного "самодура".

Напомним, Романенко назвал главную проблему белорусов " Россия воспользуется...".

Ранее Politeka писала, что Беларусь уже не будет прежней, страну ждет 1917-й год: "можно восставать и сопротивляться".

Также Politeka сообщала, что муж главной конкурентки Лукашенко загремел в базу "Миротворца", фото: "Крым наш".