Муж главного конкурента Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Светланы Тихановской отметился явными пророссийскими взглядами

Оппозиционный политик Сергей Тихановский, который ранее выдвигался на пост кандидата на выборах, вместе с супругой были заподозрены в связях с Кремлем, передает «Диалог.UA».

В сети появились скрины его публикаций в соцсетях, «благодаря» которым он оказался в базе «Миротворца».

Так, в 2016 и 2017 году в Фейсбуке Сергей Тихановский публиковал снимки с президентом РФ Владимиром Путиным, кадры с мероприятий, в которых участвовал вместе с патриархом Кириллом, информацию о своих незаконных поездках в Крым после оккупации с хэштегом «Крым наш» и тому подобное.

Именно после такого контента оппозиционеру и приписали лояльность к политике Кремля, а также поддержку действий Путина. Причем пользователи уверены, что супруга политика придерживается аналогичных взглядов.

«Мне очень жаль. Это реальность. Я не верю Тихановской. Да и слишком активно ее пиарят российские СМИ. Они все прокремлевские. Ютуб туда же», - написал в комментариях один из пользователей.

Ранее мы рассказывали о том, что Светлана Тихановская заранее записала в «провокаторы» участников протестов, которые готовы оказывать сопротивление силовикам.

Журналист Айдер Муждабаев напомнил ее цитату по поводу массовых митингов:

«Хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они - часть народа. И попросить своих избирателей: предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране, и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости».

По словам журналиста, такая позиция Тихановской является «подлостью и предательством».

Напомним, Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.

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