В Ивано-Франковске умерла народная артистка Украины Кристина Фицалович
Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Руслан Марцинкив, передает Politeka.
"Народная артистка Украины, профессор Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Кристина Фицалович отошла в вечность сегодня, на 83 году жизни", – написал чиновник.
Кристина Фицалович была ведущей актрисой Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко. Почетное звание народной артистки УССР ей присвоили в 1984 году.
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В последние годы жизни Фицалович была профессором кафедры сценического искусства и хореографии Учебно-научного института искусств Прикарпатского национального университета имени Стефаника.
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