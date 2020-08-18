В Ивано-Франковске умерла народная артистка Украины Кристина Фицалович

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Руслан Марцинкив, передает Politeka.

"Народная артистка Украины, профессор Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Кристина Фицалович отошла в вечность сегодня, на 83 году жизни", – написал чиновник.

Кристина Фицалович была ведущей актрисой Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко. Почетное звание народной артистки УССР ей присвоили в 1984 году.

В последние годы жизни Фицалович была профессором кафедры сценического искусства и хореографии Учебно-научного института искусств Прикарпатского национального университета имени Стефаника.

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