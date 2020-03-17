Во вторник, 17 марта, стало известно о смерти вдовы легендарного космонавта Юрия Гагарина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов России.

«В "Роскосмосе" заявили, что гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин и "сотрудники ракетно-космической отрасли выражают соболезнования родным, близким и коллегам Валентины Ивановны», - говорится в сообщении.

Уточним, что Валентина Гагарина (девичья фамилия – Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. Замуж за Юрия Валентина вышла в 1957 году.

После гибели мужа Гагарина работала лаборантом-биохимиком в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами в Звездном городке. Кроме того, она написала книгу «108 минут и вся жизнь».

До этого мы писали, что умер музыкант Константин Рябинов, который является одним из основателей «Гражданской обороны». Артист скончался на 56 году жизни. Трагедия произошла в Санкт-Петербурге.

Кузя УО, как его называли товарищи из панк-группы и коллеги по цеху скончался у себя дома, информацию СМИ подтвердила его подруга Ксения Кислицына. О причине смерти пока не сообщается.

Как известно, Егор Летов и Константин Рябинов основали «Гражданскую оборону» в 1984 году. Рябинов играл на гитаре и бас-гитаре, был соавтором многих песен группы. Более 15 лет он выступал с «Обороной», в 1999-м ушел и создал «Кузьма & ВиртУОзы».

Напомним, умерла настоящая легенда Голливуда, его фильмы смотрели все.

Также Politeka писала, что безутешная Дженнифер Лопес обратилась к людям: "Потеряла мужа и ребенка в один день".