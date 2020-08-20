На 102-м году жизни остановилось сердце одного из самых выдающийся украинский ученых, главы Академии наук Украины Бориса Патона
Его имя известно далеко за пределами нашей страны.
Борис Евгеньевич разработал первый в мире прибор для обработки металла в условиях космоса с помощью пучка лучей. Это изобретение способно резать, сваривать, паять и наносить металлическое покрытие. Ученые в Киеве создали аппарат "Вулкан", на котором в 1969 году впервые в мире испытали технологии сварки на космическом корабле "Союз 6".
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Выдающийся украинский ученый дал одно из своих последний интервью изданию "Сегодня".
Предлагаем самые яркие высказывания легендарного украинца о родине.
Мечтаю, чтобы наука и ученые были в почете в нашей стране. Чтобы Украина развивалась и процветала. И чтобы все было хорошо у нас, наших детей и внуков.
Пройдет время, мы поумнеем и станем более цивилизованными, как и полагается стране, находящейся в сердце Европы. И возмужаем.
Имеем даже собственные предложения касательно строительства постоянной станции на Луне и готовы предоставить их нашим потенциальным партнерам.
Лучшее капиталовложение, даже если это просто хобби - это вложение в новые знания. Образование, книги, какие-то обучающие программы.
Вне всякого сомнения, нужно предпринимать все возможное, чтобы создать в нашей стране такие условия, чтобы у наших специалистов не возникало потребности выезжать на постоянное место жительства за рубеж.
Напомним, Виктор Павлик показал видео с последним обращением сына: "Ему уже не больно"
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