На 102-м году жизни остановилось сердце одного из самых выдающийся украинский ученых, главы Академии наук Украины Бориса Патона

Его имя известно далеко за пределами нашей страны.

Борис Евгеньевич разработал первый в мире прибор для обработки металла в условиях космоса с помощью пучка лучей. Это изобретение способно резать, сваривать, паять и наносить металлическое покрытие. Ученые в Киеве создали аппарат "Вулкан", на котором в 1969 году впервые в мире испытали технологии сварки на космическом корабле "Союз 6".

Выдающийся украинский ученый дал одно из своих последний интервью изданию "Сегодня".

Предлагаем самые яркие высказывания легендарного украинца о родине.

Мечтаю, чтобы наука и ученые были в почете в нашей стране. Чтобы Украина развивалась и процветала. И чтобы все было хорошо у нас, наших детей и внуков.

Пройдет время, мы поумнеем и станем более цивилизованными, как и полагается стране, находящейся в сердце Европы. И возмужаем.

Имеем даже собственные предложения касательно строительства постоянной станции на Луне и готовы предоставить их нашим потенциальным партнерам.

Лучшее капиталовложение, даже если это просто хобби - это вложение в новые знания. Образование, книги, какие-то обучающие программы.

Вне всякого сомнения, нужно предпринимать все возможное, чтобы создать в нашей стране такие условия, чтобы у наших специалистов не возникало потребности выезжать на постоянное место жительства за рубеж.

Напомним, Виктор Павлик показал видео с последним обращением сына: "Ему уже не больно"

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