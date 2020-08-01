Украинцам рассказали о трагедии с героем войны на Донбассе, который проиграл бой онкологии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост мэра Львова Андрея Садового в Facebook.

«Только что стало известно, что от тяжелой болезни умер заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт. Смерть нашла его в тяжелой борьбе с раком. Но мы никогда не забудем подвига Героя. Соболезнования всем родным и близким! Вечная память защитнику Украины», — говорится в сообщении.

В то же время экс-первый заместитель главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, Гергерт «сделал все, чтобы была Украина», однако не смог уберечь себя. Воин носил позывной "Червень".

«Для меня в памяти он останется навсегда таким со словами: "Генерал, у меня сердце болит за Украину!" Покойся с миром, брат», — подчеркивается в тексте сообщения.

До этого мы рассказывали, что в Запорожье умер в больнице боец полка "Азов", которого избили возле местного супермаркета

В "Азове" проинформировали, что утром 27 июля в Запорожье в реанимации от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения, умер боец полка "Азов" Олег Черевко с позывным "Смерть". Он служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет, родился в Запорожье.

Напомним, заступился за девушек: с украинским героем расправились прямо возле супермаркета, трагические детали.

Также Politeka писала о том, как под Верховной Радой АТОшник облил зеленкой нардепа от ОПЗЖ.

Ранее Politeka сообщала, что суд отправил за решетку АТОшника на три года, детали: в чем он оказался виновным.